РФ завдала масованого удару по Полтаві: останні дані про наслідки

"Учора ввечері ворог завдав масованого удару БпЛА по цивільних обʼєктах у промислових зонах на території Полтавської громади", - розповів Когут.



Наслідки обстрілу Полтавської громади 28 березня (t.me/poltavskaOVA)

За даними заступника глави ОВА, частину цілей було уражено силами та засобами ППО, але внаслідок влучань та падіння уламків на шести різних локаціях було зафіксовано пошкодження складських приміщень, адмінбудівлі та трансформатора одного з підприємств.

"Унаслідок атаки сталися загоряння загальною площею 2500 кв. м. Станом на 4:00 пожежі на всіх обʼєктах ліквідовано. На щастя, обійшлося без постраждалих", - зазначив він.



Наслідки обстрілу Полтавської громади 28 березня (t.me/dsns_telegram)

Всього до гасіння були залучені 19 одиниць техніки та 90 чоловік особового складу ДСНС.