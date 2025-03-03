РФ завдала авіаудар по Донеччині: з-під завалів врятували людину

Росія завдала авіаудар по Донеччині. Внаслідок чого частково зруйнувалась будівля підприємства, і під завалами опинилася людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Д СНС України.

Унаслідок російського обстрілу села Андріївка-Клевцове в Волноваському районі сталося часткове руйнування будівлі місцевого підприємства, під завалами якої опинилася людина.

Фото: ДСНС України

Рятувальники ДСНС оперативно прибули на місце події і вжили всіх необхідних заходів для деблокування постраждалого.

Фото: ДСНС України

Вогнеборці також ліквідували загоряння в адміністративній та виробничій будівлях підприємства.

Під час розбору завалів було вивезено понад три тонни зруйнованих будівельних конструкцій. Завдяки швидким та злагодженим діям рятувальників вдалося врятувати життя постраждалому, який наразі отримує необхідну медичну допомогу.