ua en ru
Пн, 03 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

РФ завдала авіаудар по Донеччині: з-під завалів врятували людину

Понеділок 03 березня 2025 12:20
UA EN RU
РФ завдала авіаудар по Донеччині: з-під завалів врятували людину Фото: РФ завдала авіаудар по Донеччині (t.me_dsns_telegram)
Автор: Владислава Ткаченко

Росія завдала авіаудар по Донеччині. Внаслідок чого частково зруйнувалась будівля підприємства, і під завалами опинилася людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

Унаслідок російського обстрілу села Андріївка-Клевцове в Волноваському районі сталося часткове руйнування будівлі місцевого підприємства, під завалами якої опинилася людина.

РФ завдала авіаудар по Донеччині: з-під завалів врятували людину

Фото: ДСНС України

Рятувальники ДСНС оперативно прибули на місце події і вжили всіх необхідних заходів для деблокування постраждалого.

Фото: ДСНС України

Вогнеборці також ліквідували загоряння в адміністративній та виробничій будівлях підприємства.

Під час розбору завалів було вивезено понад три тонни зруйнованих будівельних конструкцій. Завдяки швидким та злагодженим діям рятувальників вдалося врятувати життя постраждалому, який наразі отримує необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, що вночі Кривий Ріг був атакований трьома ворожими дронами-камікадзе, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки, лікарню та підприємство.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Донецька область Війна в Україні
NEWS
Ракетний удар по полігону ЗСУ в Дніпропетровській області. Що відомо про трагедію
Ракетний удар по полігону ЗСУ в Дніпропетровській області. Що відомо про трагедію
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР: Плани Росії не змінилися – повна окупація або контроль України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР: Плани Росії не змінилися – повна окупація або контроль України