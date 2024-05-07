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В РФ задержали американского военного: в чем его пытаются обвинить

Вторник 07 мая 2024 00:40
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В РФ задержали американского военного: в чем его пытаются обвинить Фото: в РФ задержали американского военного (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В России в минувшие выходные задержали военнослужащего США, который приехал в Россию из Южной Кореи по личным делам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

По данным издания, его якобы подозревают в краже. Источники в Госдепе отмечают, что военнослужащий – старший сержант. Он находится в изоляторе временного содержания. Россия уведомила о случившемся американскую сторону. Посольство США в России добивается консульского доступа к своему гражданину, отмечает телеканал.

Мужчина проходил службу в составе американского контингента в Южной Корее и приехал в Россию самостоятельно. Представитель Министерства обороны США Синтия Смит уточнила, что солдат был задержан во Владивостоке по "обвинению в совершении преступления".

"Россия уведомила Госдепартамент США о задержании в соответствии с Венской конвенцией. Армия уведомила его семью, а Госдепартамент оказывает солдату соответствующую консульскую поддержку", - сказала Смит.

Представитель армии США в разговоре с журналистами NBC News подтвердил задержание военного и уточнил, что инцидент произошел во Владивостоке. Имя задержанного и другие подробности на данный момент неизвестны.

Аресты американцев в РФ

В последние годы РФ задержала несколько граждан США, пытаясь обвинить их в различных преступлениях, часть из них отпустили. Самыми известными являются аресты Эвана Гершковича и Пола Вилана.

Гершкович является репортером Wall Street Journal. Он около шести лет жил в Москве, освещал события в России и Украине, но был задержан работниками ФСБ РФ и арестован по обвинениям в шпионаже, которые сам журналист, а также правительство США категорически отрицают.

В свою очередь, Вилан – ветеран морской пехоты США. Его поместили в тюрьму в РФ по таким же обвинениям в шпионаже. Он полностью отрицает обвинения, выдвинутые российскими властями.

В конце 2023 года сообщалось, что Россия отклонила предложение США по освобождению американских граждан Эвана Гершковича и Пола Вилана.

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