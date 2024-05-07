В РФ задержали американского военного: в чем его пытаются обвинить

В России в минувшие выходные задержали военнослужащего США, который приехал в Россию из Южной Кореи по личным делам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News .

По данным издания, его якобы подозревают в краже. Источники в Госдепе отмечают, что военнослужащий – старший сержант. Он находится в изоляторе временного содержания. Россия уведомила о случившемся американскую сторону. Посольство США в России добивается консульского доступа к своему гражданину, отмечает телеканал.

Мужчина проходил службу в составе американского контингента в Южной Корее и приехал в Россию самостоятельно. Представитель Министерства обороны США Синтия Смит уточнила, что солдат был задержан во Владивостоке по "обвинению в совершении преступления".

"Россия уведомила Госдепартамент США о задержании в соответствии с Венской конвенцией. Армия уведомила его семью, а Госдепартамент оказывает солдату соответствующую консульскую поддержку", - сказала Смит.

Представитель армии США в разговоре с журналистами NBC News подтвердил задержание военного и уточнил, что инцидент произошел во Владивостоке. Имя задержанного и другие подробности на данный момент неизвестны.