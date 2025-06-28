РФ застосовує "мʼясні штурми" під Покровськом і Костянтинівкою: ЦПД про ситуацію на фронті

Під Покровськом і Костянтинівкою росіяни активізували атаки з великою кількістю втрат. Українські військові успішно відбивають наступ.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його публікацію в Telegram .

Росія продовжує активні штурмові дії на кількох ділянках фронту, використовуючи тактику "мʼясних атак".

Зокрема, про інтенсивні спроби прориву повідомляється під Покровськом і Костянтинівкою, де противник не шкодує живої сили.

За його словами, російські війська також намагаються активізуватися на Сумщині, однак мотивація у нових штурмових груп вкрай низька.

Військовослужбовці противника неохоче йдуть у посадки, заповнені тілами своїх попередників.

"По фронту складно, але плани росіян на низці ділянок нашим воїнам вдається зривати професійними діями і зусиллями", - зазначає Коваленко.