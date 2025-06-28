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РФ применяет "мясные штурмы" под Покровском и Константиновкой: ЦПД о ситуации на фронте

Суббота 28 июня 2025 09:33
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РФ применяет "мясные штурмы" под Покровском и Константиновкой: ЦПД о ситуации на фронте Фото: РФ бросает солдат в штурм под Покровском и Константиновкой (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Под Покровском и Константиновкой россияне активизировали атаки с большим количеством потерь. Украинские военные успешно отражают наступление.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в Telegram.

Россия продолжает активные штурмовые действия на нескольких участках фронта, используя тактику "мясных атак".

В частности, об интенсивных попытках прорыва сообщается под Покровском и Константиновкой, где противник не жалеет живой силы.

По его словам, российские войска также пытаются активизироваться на Сумщине, однако мотивация у новых штурмовых групп крайне низкая.

Военнослужащие противника неохотно идут в посадки, заполненные телами своих предшественников.

"По фронту сложно, но планы россиян на ряде участков нашим воинам удается срывать профессиональными действиями и усилиями", - отмечает Коваленко.

Ситуация на фронте

Напомним, что Россия продолжает массированные атаки на нескольких направлениях фронта. ВСУ сдерживают врага и наносят ему потери.

За прошедшие сутки зафиксировано 153 боевых столкновения на фронте. Враг нанес четыре ракетных и 57 авиационных ударов, выпустив 12 ракет и сбросив 111 управляемых авиабомб.

Также применены 3 633 дрона-камикадзе и осуществлено 5 623 артиллерийских обстрела, в том числе 54 из реактивных систем залпового огня.

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Война в Украине Покровск Российская Федерация
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