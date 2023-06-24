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У РФ запустили по Україні ракети з Каспію

Фото: бомбардувальник Ту-95МС із крилатими ракетами Х-101 (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

З території РФ по Україні були запущені крилаті ракети Х-101/555. Було розраховано час, коли вони увійдуть у повітряний простір нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командування Повітряних сил ЗСУ.

Військові зазначили, що ворожі ракети після цього пуску з акваторії Каспійського моря потраплять у небо України о 02:20.

"Увага! Зафіксовано пуски крилатих ракет повітряного базування Х-101/555 стратегічною авіацією з акваторії Каспійського моря. Розрахунковий час входження ракет у повітряний простір України 02.20", - йдеться в оголошенні.

Російські ракетні обстріли України

Повітряні атаки РФ по Україні

Російські окупанти з травня активізували завдання ракетних ударів по території України. Для цього вони використовують крилаті та балістичні ракети, а також дрони-камікадзе.

Остання спроба повітряних ударів російських окупантів була у ніч проти 22 червня. Тоді РФ запустила по Україні 3 крилатих ракети Х-22, 3 балістичні ракети "Кинжал" і 4 дрони-камікадзе "Шахед". Силам ППО вдалося збити три російські дрони.

Зазначив, що в п'ятницю в Україні було оголошено чотири повітряні тривоги за день, крайня - близько 23:00, при цьому тривала вона не довго. Додамо, що у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про пуск крилатих ракет.

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