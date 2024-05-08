РФ запустила по Україні понад 70 ракет і дронів: скільки цілей вдалося збити

У ніч на 8 травня російські загарбники завдали комбінованого удару ракетами різних типів та ударними безпілотниками. Загалом, РФ запустила 76 засобів повітряного нападу - 55 ракет та 21 ударний дрон.
Про це заявив командувач Повітряними силами Микола Олещук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.
За його даними, росіяни випустили по Україні:
"До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська Повітряних сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України", - заявив Олещук.
В результаті протиповітряного бою знищено 59 повітряних цілей:
Своєю чергою президент Володимир Зеленський відреагував на масований ракетний удар РФ в День памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
"Весь світ має чітко розуміти, хто є хто. Весь світ не має права дати ще один шанс нацизму", - підкреслив він.
В ніч на 8 травня окупаційні війська РФ продовжили атакувати енергетичний сектор. Атак зазнали енергетичні об'єкти в Полтавській Кропивницькій, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях.
Крім того, російські війська обстріляли три українські ТЕС, пошкодивши обладнання електростанцій.
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