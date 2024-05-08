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РФ запустила по Украине более 70 ракет и дронов: сколько целей удалось сбить

Коллаж РБК-Украина
Автор: Валерия Полищук

В ночь на 8 мая российские захватчики нанесли комбинированный удар ракетами различных типов и ударными беспилотниками. В общем, РФ запустила 76 средств воздушного нападения - 55 ракет и 21 ударный дрон.

Об этом заявил командующий Воздушными силами Николай Олещук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

По его данным, россияне выпустили по Украине:

  • одну аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал" (пуск из Тамбовской области РФ);
  • две баллистические ракеты "Искандер-М" (с ВОТ Крыма);
  • четыре крылатые ракеты "Калибр" (из акватории Черного моря);
  • 45 крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков Саратовская область РФ, акватория Каспийского моря);
  • одну крылатую ракету "Искандер-К" (из Крыма);
  • две управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 (из оккупированной Запорожской области);
  • 21 ударный беспилотник типа Shahed-131/136 (из районов Приморско-Ахтарск, Курская область РФ).

"К отражению воздушного нападения противника привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные войска Воздушных сил, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины", - заявил Олещук.

В результате противовоздушного боя уничтожено 59 воздушных целей:

  • 33 крылатые ракеты Х-101/Х-555;
  • четыре крылатые ракеты "Калибр";
  • две управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69;
  • 20 ударных дронов типа Shahed-131/136.

В свою очередь президент Владимир Зеленский отреагировал на массированный ракетный удар РФ в День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

"Весь мир должен четко понимать, кто есть кто. Весь мир не имеет права дать еще один шанс нацизму", - подчеркнул он.

Ночная массированная атака

В ночь на 8 мая оккупационные войска РФ продолжили атаковать энергетический сектор. Атакам подверглись энергетические объекты в Полтавской Кропивницкой, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой областях.

Кроме того, российские войска обстреляли три украинские ТЭС, повредив оборудование электростанций.

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