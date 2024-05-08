РФ запустила по Украине более 70 ракет и дронов: сколько целей удалось сбить

По его данным, россияне выпустили по Украине:

одну аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал" (пуск из Тамбовской области РФ);

две баллистические ракеты "Искандер-М" (с ВОТ Крыма);

четыре крылатые ракеты "Калибр" (из акватории Черного моря);

45 крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков Саратовская область РФ, акватория Каспийского моря);

одну крылатую ракету "Искандер-К" (из Крыма);

две управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 (из оккупированной Запорожской области);

21 ударный беспилотник типа Shahed-131/136 (из районов Приморско-Ахтарск, Курская область РФ).

"К отражению воздушного нападения противника привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные войска Воздушных сил, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины", - заявил Олещук.

В результате противовоздушного боя уничтожено 59 воздушных целей:

33 крылатые ракеты Х-101/Х-555;

четыре крылатые ракеты "Калибр";

две управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69;

20 ударных дронов типа Shahed-131/136.

В свою очередь президент Владимир Зеленский отреагировал на массированный ракетный удар РФ в День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

"Весь мир должен четко понимать, кто есть кто. Весь мир не имеет права дать еще один шанс нацизму", - подчеркнул он.