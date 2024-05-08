РФ запустила по Украине более 70 ракет и дронов: сколько целей удалось сбить

В ночь на 8 мая российские захватчики нанесли комбинированный удар ракетами различных типов и ударными беспилотниками. В общем, РФ запустила 76 средств воздушного нападения - 55 ракет и 21 ударный дрон.
Об этом заявил командующий Воздушными силами Николай Олещук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.
По его данным, россияне выпустили по Украине:
"К отражению воздушного нападения противника привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные войска Воздушных сил, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины", - заявил Олещук.
В результате противовоздушного боя уничтожено 59 воздушных целей:
В свою очередь президент Владимир Зеленский отреагировал на массированный ракетный удар РФ в День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.
"Весь мир должен четко понимать, кто есть кто. Весь мир не имеет права дать еще один шанс нацизму", - подчеркнул он.
В ночь на 8 мая оккупационные войска РФ продолжили атаковать энергетический сектор. Атакам подверглись энергетические объекты в Полтавской Кропивницкой, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой областях.
Кроме того, российские войска обстреляли три украинские ТЭС, повредив оборудование электростанций.
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