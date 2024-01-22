UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

РФ запустила по Україні кілька груп "Шахедів"

Фото: російські військові запустили по Україні дрони-камікадзе для повітряних ударів (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Російські війска запустили ударні дрони типу "Шахед" для ударів по території України сьогодні ввечері, 22 січня. Повітряна тривога оголошена в кількох областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу командування Повітряних сил Збройних сил України.

Війскові попередили про фіксацію декількох груп дронів-камікадзе противника на півдні країни. Баражуючі боєприпаси інтервентів прямують на північний захід України.

"Декілька груп ударних БпЛА на межі Херсонської та Миколаївської областей,  курс північно-західний", - розповіли в Повітряних силах.

У відповідних регіонах оголошена повітряна тривога.

Атака дронів 22 січня

Раніше повідомлялося, що в ніч проти понеділка, 22 січня, російські загарбники атакували територію України 8 дронами-камікадзе Shahed. Силами та засобами ППО ЗСУ були знищені всі ворожі ударні безпілотники.

Бойова робота з відбиття повітряної атаки проводилася в чотирьох областях, а саме в Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській та Кіровоградській.

Пізніше вдень стало відомо, що у Бериславі Херсонської області росіяни з дрона скинули вибухівку на мотоцикліста. Наслідок атаки він загинув.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти Українивоздушная тревогаАтака дронів