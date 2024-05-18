РФ запустила "Шахеди" по Україні: у яких областях попереджають про небезпеку

У частині регіонів України ввечері суботи, 18 травня, було оголошено сигнал повітряної тривоги. Росіяни знову запустили безпілотники по типу "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та мапу повітряних тривог.

Як зазначили у Повітряних силах, росіяни запустили безпілотники відразу з двох напрямків - північного та південного.

"Дрони типу "Shahed" в Херсонській області, курс північно-західний. Дрони типу "Shahed" в Сумській області, курс західний/південно-західний", - сказано у повідомленні Повітряних сил.

Станом на 23:20 у вказаних областях, а також у Миколаївській області, вже оголошено сигнал повітряної тривоги.

Жителів областей де оголошено тривогу просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. Також варто нагадати, що в Україні заборонено знімати роботу ППО.

Де оголошено тривогу





Повітряні атаки РФ

З початком весни Росія посилила свої обстріли по території України - це пов'язано з тим, що через затримку озброєння від західних партнерів українське ППО було виснажено.

Своєю чергою це призвело до влучань РФ по інфраструктурі України та руйнуванню майже 80% енергетичних об'єктів.

Зокрема, під час останніх атак РФ, фіксувались вибухи у Харкові, який наразі найбільше потерпає від обстрілів, та Одесі.

Під час останньої атаки росіян вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України було збито усі 13 "Шахедів".