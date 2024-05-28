ua en ru
Вт, 28 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

РФ запустила "Шахеды": где в Украине предупреждают об опасности

Вторник 28 мая 2024 02:28
UA EN RU
РФ запустила "Шахеды": где в Украине предупреждают об опасности Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация запустила беспилотники типа "Шахед" по территории Украины в ночь на вторник, 28 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и карту воздушных тревог.

Как отметили в Воздушных силах, первые дроны были запущены около 2:20 вторника, 28 мая. Они летели через Херсонскую область в направлении Николаевской.

Впоследствии вражеские дроны были замечены в Днепропетровской области, рядом с Новомосковском.

Обновлено в 03.40.

По данным Воздушных сил, вражеские дроны движутся через Кировоградскую область в направлении Черкасской.

Жителей областей, где объявлена тревога, просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. Также следует напомнить, что в Украине запрещено снимать работу ПВО.

Где объявлена тревога

РФ запустила &quot;Шахеды&quot;: где в Украине предупреждают об опасности

Накануне в Украине в течение дня несколько раз был объявлен сигнал тревоги из-за взлета российского самолета МиГ-31К. Этот самолет является носителем ракет "Кинжал", которые несут потенциальную угрозу атакам по территории Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Воздушная тревога Атака дронов
NEWS
ТЦК, больницы, оборонка. Кто в Украине будет со светом даже при отключениях: список
ТЦК, больницы, оборонка. Кто в Украине будет со светом даже при отключениях: список
DAILY
Угроза с Севера. Пойдет ли Россия на Сумщину и где может начаться наступление
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Угроза с Севера. Пойдет ли Россия на Сумщину и где может начаться наступление