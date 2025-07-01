РФ запустила "Шахеди": де в Україні оголошено тривогу

Російська Федерація ввечері вівторка, 1 липня, знову запустила по території України ударні безпілотники. Повітряну тривогу оголошено у низці областей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Карту повітряних тривог та Повітряні сили.
За даними Повітряних сил, ворожі дрони було помічено ще близько 21:00. Росіяни запустили декілька груп у напрямку Сумської області. А вже о 21:30 стало відомо, що ударні дрони рухаються в напрямку Полтавської області.
Рух ударних дронів:
Нагадаємо, що жителів областей, де оголошено сигнал тривоги просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. В Україні заборонено знімати роботу ППО.
О 22:42 військові повідомили про рух дронів в акваторії Чорного моря у напрямку міста Білгород-Дністровський.
Станом на 22:40 повітряну тривогу оголошено в наступних областях:
Нагадаємо, російська армія ввечері понеділка, 30 червня, запустила по території України декілька груп ударних дронів типу "Шахед".
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