РФ запустила "Шахеди": де в Україні оголошено тривогу

За даними Повітряних сил, ворожі дрони було помічено ще близько 21:00. Росіяни запустили декілька груп у напрямку Сумської області. А вже о 21:30 стало відомо, що ударні дрони рухаються в напрямку Полтавської області.

Рух ударних дронів:

на північному сході та сході Полтавщини, курс південний;

на північному заході та заході Харківщини, курс південний;

на півночі Дніпропетровщини, вектор руху Дніпро;

на Херсонщині, курс західний у напрямку Чорного моря.

Нагадаємо, що жителів областей, де оголошено сигнал тривоги просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. В Україні заборонено знімати роботу ППО.

О 22:42 військові повідомили про рух дронів в акваторії Чорного моря у напрямку міста Білгород-Дністровський.

Станом на 22:40 повітряну тривогу оголошено в наступних областях: