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РФ запустила "Шахеды": где в Украине объявлена тревога

Иллюстративное фото: РФ запустила с юга "Шахеды" 1 июля (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация вечером вторника, 1 июля, снова запустила по территории Украины ударные беспилотники. Воздушная тревога объявлена в ряде областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Карту воздушных тревог и Воздушные силы.

По данным Воздушных сил, вражеские дроны были замечены еще около 21:00. Россияне запустили несколько групп в направлении Сумской области. А уже в 21:30 стало известно, что ударные дроны движутся в направлении Полтавской области.

Движение ударных дронов:

  • на северо-востоке и востоке Полтавщины, курс южный;
  • на северо-западе и западе Харьковщины, курс южный;
  • на севере Днепропетровщины, вектор движения Днепр;
  • на Херсонщине, курс западный в направлении Черного моря.

Напомним, что жителей областей, где объявлен сигнал тревоги просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. В Украине запрещено снимать работу ПВО.

В 22:42 военные сообщили о движении дронов в акватории Черного моря в направлении города Белгород-Днестровский.

По состоянию на 22:40 воздушная тревога объявлена в следующих областях:

Напомним, российская армия вечером понедельника, 30 июня, запустила по территории Украины несколько групп ударных дронов типа "Шахед".

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