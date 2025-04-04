РФ запустила по Києву понад десять дронів: як відпрацювала ППО

Російська Федерація запустила 11 ударних дронів по Києву ввечері четверга, 3 квітня. Сили ППО збили 5 з них.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської військової адміністрації
Як уточнили у КМВА, минулої доби повітряна тривога в Києві оголошувалася три рази. Загальна тривалість - 2 години, 13 хвилин.
Всього, у ніч на 4 квітня в повітряному просторі столиці та навколо Києва зафіксовано 11 ворожих безпілотників.
"5 з них знищено засобами ППО. Постраждалих та руйнувань внаслідок російських повітряних атак у межах Києва не допущено", - сказано у повідомленні.
Вчора ввечері росіяни знову атакували Україну ударними дронами по типу "Шахед". Під прицілом росіян опинились Харків, Запоріжжя та Дніпро.
У Харкові вже відомо про чотирьох загиблих та понад 50 поранених.
Детально про атаку РФ дронами - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Також ми писали, що російська армія завдала дронової атаки по території Київської області. За попередніми даними, у Броварському районі внаслідок ворожої атаки уламками російських дронів було завдано шкоди майну декількох промислових та приватних підприємств.
Відомо про двох постраждалих.
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