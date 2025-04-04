РФ запустила по Києву понад десять дронів: як відпрацювала ППО

Як уточнили у КМВА, минулої доби повітряна тривога в Києві оголошувалася три рази. Загальна тривалість - 2 години, 13 хвилин.

Всього, у ніч на 4 квітня в повітряному просторі столиці та навколо Києва зафіксовано 11 ворожих безпілотників.

"5 з них знищено засобами ППО. Постраждалих та руйнувань внаслідок російських повітряних атак у межах Києва не допущено", - сказано у повідомленні.

Нічна атака дронів

Вчора ввечері росіяни знову атакували Україну ударними дронами по типу "Шахед". Під прицілом росіян опинились Харків, Запоріжжя та Дніпро.

У Харкові вже відомо про чотирьох загиблих та понад 50 поранених.

Детально про атаку РФ дронами - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Також ми писали, що російська армія завдала дронової атаки по території Київської області. За попередніми даними, у Броварському районі внаслідок ворожої атаки уламками російських дронів було завдано шкоди майну декількох промислових та приватних підприємств.

Відомо про двох постраждалих.