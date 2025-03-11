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РФ запустила фейки про підготовку Україною ядерної провокації. У ЦПД назвали мету ворога

Вівторок 11 березня 2025 15:37
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РФ запустила фейки про підготовку Україною ядерної провокації. У ЦПД назвали мету ворога Фото: Росія запустила фейки про підготовку Україною ядерної провокації (wikipedia.org)
Автор: Тетяна Степанова

Напередодні переговорів між українською та американською делегаціями у Саудівській Аравії російська пропаганда запустила фейки про нібито підготовку Україною ядерної провокації на Курській АЕС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Центру протидії дезінформації РНБО України.

Як повідомляється, російські пропагандисти стверджують, що нібито "київський режим готує провокацію на Курській АЕС".

"Подібні заяви не мають жодного зв’язку з реальністю. Тим більше, що це далеко не перші спроби росіян вкидати подібну дезінформацію", - зазначили у ЦПД.

У Центрі пояснили, що мета таких вкидів напередодні переговорів у Саудівській Аравії - це намагання створити ілюзію, нібито Україна насправді не хоче миру і готова на будь-які провокації для зриву переговорів.

Насправді ж так Кремль хоче послабити позиції України перед переговорами та намагається "вбити клин" між Києвом і Вашингтоном.

Переговори в Саудівській Аравії

Нагадаємо, сьогодні, 11 березня, у Джидді (Саудівська Аравія) проходять переговори між українською та американською делегаціями. Під час переговорів очікується, зокрема, обговоренн питання військової допомоги Україні від США, а також обміну розвідувальними даними між країнами.

Українську сторону представляють: керівник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга, очільник Офісу президента Андрій Єрмак та міністр оборони Рустем Умєров.

Від Сполучених Штатів беруть участь у переговорах державний секретар США Марко Рубіо та радник президента з питань національної безпеки Майк Волтц.

За словами президента США Дональда Трампа, він очікує позитивних результатів від переговорів в Саудівській Аравії.

Як проходить зустріч України та США у Джидді - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Від слів до справи. Із чим Україна і США підійшли до переговорів у Саудівській Аравії