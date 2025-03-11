РФ запустила фейки про підготовку Україною ядерної провокації. У ЦПД назвали мету ворога
Напередодні переговорів між українською та американською делегаціями у Саудівській Аравії російська пропаганда запустила фейки про нібито підготовку Україною ядерної провокації на Курській АЕС
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Центру протидії дезінформації РНБО України.
Як повідомляється, російські пропагандисти стверджують, що нібито "київський режим готує провокацію на Курській АЕС".
"Подібні заяви не мають жодного зв’язку з реальністю. Тим більше, що це далеко не перші спроби росіян вкидати подібну дезінформацію", - зазначили у ЦПД.
У Центрі пояснили, що мета таких вкидів напередодні переговорів у Саудівській Аравії - це намагання створити ілюзію, нібито Україна насправді не хоче миру і готова на будь-які провокації для зриву переговорів.
Насправді ж так Кремль хоче послабити позиції України перед переговорами та намагається "вбити клин" між Києвом і Вашингтоном.
Переговори в Саудівській Аравії
Нагадаємо, сьогодні, 11 березня, у Джидді (Саудівська Аравія) проходять переговори між українською та американською делегаціями. Під час переговорів очікується, зокрема, обговоренн питання військової допомоги Україні від США, а також обміну розвідувальними даними між країнами.
Українську сторону представляють: керівник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга, очільник Офісу президента Андрій Єрмак та міністр оборони Рустем Умєров.
Від Сполучених Штатів беруть участь у переговорах державний секретар США Марко Рубіо та радник президента з питань національної безпеки Майк Волтц.
За словами президента США Дональда Трампа, він очікує позитивних результатів від переговорів в Саудівській Аравії.
Як проходить зустріч України та США у Джидді - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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