РФ запустила фейки о подготовке Украиной ядерной провокации. В ЦПД назвали цель врага

Накануне переговоров между украинской и американской делегациями в Саудовской Аравии российская пропаганда запустила фейки о якобы подготовке Украиной ядерной провокации на Курской АЭС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Центра противодействия дезинформации СНБО Украины.

Как сообщается, российские пропагандисты утверждают, что якобы "киевский режим готовит провокацию на Курской АЭС".

"Подобные заявления не имеют никакой связи с реальностью. Тем более, что это далеко не первые попытки россиян вбрасывать подобную дезинформацию", - отметили в ЦПД.

В Центре объяснили, что цель таких вбросов накануне переговоров в Саудовской Аравии - это попытка создать иллюзию, якобы Украина на самом деле не хочет мира и готова на любые провокации для срыва переговоров.

На самом деле так Кремль хочет ослабить позиции Украины перед переговорами и пытается "вбить клин" между Киевом и Вашингтоном.