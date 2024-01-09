РФ запустила фейк про пересування українців всередині ЄС. МЗС спростувало

Що сталося

Днями у соціальних мережах поширилась інформація щодо того, що українцям обмежили пересування в рамках країн ЄС. Авто такої інформації заявляли, що подібні обмеження були введені нібито через постійні порушення українців.

Однак вони не вказували про які конкретно порушення йде мова. За словами авторів даної інформації, українці нібито або сміття висипали неправильно у смітник, або влаштовували вечірку і цим зіпсували психологічний стан сусіда.

Водночас не було відомо і про те, чи є офіційне джерело у подібних заяв щодо обмеження пересування українців.

Реакція МЗС

У відомстві заявили, що повідомлення про "обмеження на пересування українців всередині ЄС" і подібні є необґрунтованими та не відповідають дійсності.

"МЗС України закликає орієнтуватися виключно на інформацію з офіційних джерел, зокрема з офіційного сайту Міністерства закордонних справ, а також соціальних мереж відомства та закордонних дипломатичних установ", - сказано у повідомленні.

Українцям радять звертатись за інформацією про зміни правил в'їзду чи умов для українців за кордоном до посольств чи консульств відповідної країни або слідкувати за новинами на офіційних платформах.

Російські фейки та пропаганда

Варто пояснити, що поширення свідомо неправдивих фактів - улюблена справа російської пропаганди. Таким чином країна-терорист намагається дестабілізувати ситуацію в інших країнах, або ж спробувати розколоти суспільство.

Як приклад, лише нещодавно розвідка попереджала про те, що Росія готує чергову потужну інформаційно-психологічну кампанію проти нашої країни використовуючи тему "президентських виборів".

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