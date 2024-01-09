РФ запустила фейк о передвижении украинцев внутри ЕС. МИД опровергло

Что произошло

На днях в социальных сетях распространилась информация, что украинцам ограничили передвижение в рамках стран ЕС. Автомобиль такой информации заявляли, что подобные ограничения были введены якобы из-за постоянных нарушений украинцев.

Однако они не указывали о каких конкретно нарушениях идет речь. По словам авторов данной информации, украинцы якобы или мусор высыпали неправильно в свалку, или устраивали вечеринку и этим испортили психологическое состояние соседа.

В то же время не было известно и о том, есть ли официальный источник у подобных заявлений по ограничению передвижения украинцев.

Реакция МИД

В ведомстве заявили, что сообщения об "ограничениях на передвижение украинцев внутри ЕС" и подобные необоснованны и не соответствуют действительности.

"МИД Украины призывает ориентироваться исключительно на информацию из официальных источников, в том числе с официального сайта Министерства иностранных дел, а также социальных сетей ведомства и иностранных дипломатических учреждений", - говорится в сообщении.

Украинцам советуют обращаться за информацией об изменениях правил въезда или условий для украинцев за границей в посольства или консульства соответствующей страны или следить за новостями на официальных платформах.

Российские фейки и пропаганда

Следует объяснить, что распространение заведомо ложных фактов – излюбленное дело российской пропаганды. Таким образом страна-террорист пытается дестабилизировать ситуацию в других странах, или же попытаться расколоть общество.

В качестве примера лишь недавно разведка предупреждала о том, что Россия готовит очередную мощную информационно-психологическую кампанию против нашей страны используя тему "президентских выборов".

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