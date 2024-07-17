РФ запустила дрони з півночі: у Києві та низці областей оголошено тривогу

В низці областей України ввечері середи, 17 липня, було оголошено повітряну тривогу. Попереджають про загрозу атаки ворожих дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.
За даними Повітряних сил, ворожі дрои спочатку було помічено на кордоні Сумської області. Вони рухались вектором на схід. Згодом безпілотники було виявлено у Чернігській та Полтавській областях.
О 22:20 російський безпілотник було виявлено на межі Чернігівської та Київської областей. А вже о 22:40 тривогу було оголошено у Києві.
Рух дронів станом на 22:55:
Відповідаючи на минуле повідомлення, ПС написали, що БпЛА рухається в напрямку Павлограда, Дніпропетровської області.
Також станом на цей час в країні знову оголосили масштабну повітряну тривогу через зліт російського МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область Росії).
Хвилиною пізніше декілька груп БпЛА зафіксовано в Харківській області. Вони тримають південний курс.
На цю хвилину військову повідомили про відбій загрози щодо ворожого МіГ-31К.
Декілька груп ворожих БпЛА в західній та південній частинах Харківської області. Курс південний.
Також зафіксовано БпЛА на межі Дніпропетровської та Запорізької областей. Курс теж південний.
Нагадуємо, що в Україні суворо заборонено знімати та публікувати роботу ППО та наслідки ракетних ударів. Жителів областей, де оголошено тривогу, просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття.
Нагадаємо, сьогодні ввечері в Україні оголошували масштабну тривогу. Причина - зліт у Росії винищувача МіГ-31К.