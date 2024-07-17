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РФ запустила дрони з півночі: у Києві та низці областей оголошено тривогу

Фото: в Україні оголошено тривогу 17 липня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В низці областей України ввечері середи, 17 липня, було оголошено повітряну тривогу. Попереджають про загрозу атаки ворожих дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

За даними Повітряних сил, ворожі дрои спочатку було помічено на кордоні Сумської області. Вони рухались вектором на схід. Згодом безпілотники було виявлено у Чернігській та Полтавській областях.

О 22:20 російський безпілотник було виявлено на межі Чернігівської та Київської областей. А вже о 22:40 тривогу було оголошено у Києві.

Рух дронів станом на 22:55:

  • БпЛА в напрямку Києва з східної сторони;
  • БпЛА на межі Харківської та Дніпропетровської областе, курс південний (Дніпро).

Оновлено о 23:08

Відповідаючи на минуле повідомлення, ПС написали, що БпЛА рухається в напрямку Павлограда, Дніпропетровської області.

Також станом на цей час в країні знову оголосили масштабну повітряну тривогу через зліт російського МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область Росії).

Хвилиною пізніше декілька груп БпЛА зафіксовано в Харківській області. Вони тримають південний курс.

Оновлено о 23:27

На цю хвилину військову повідомили про відбій загрози щодо ворожого МіГ-31К.

Оновлено о 23:48

Декілька груп ворожих БпЛА в західній та південній частинах Харківської області. Курс південний.

Також зафіксовано БпЛА на межі Дніпропетровської та Запорізької областей. Курс теж південний.

Нагадуємо, що в Україні суворо заборонено знімати та публікувати роботу ППО та наслідки ракетних ударів. Жителів областей, де оголошено тривогу, просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття.

Де оголошено тривогу

Нагадаємо, сьогодні ввечері в Україні оголошували масштабну тривогу. Причина - зліт у Росії винищувача МіГ-31К.

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