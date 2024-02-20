РФ запустила дрон-камікадзе по цивільних у Харківській області. Є загиблі та поранена

За його даними, близько 16:50 в селі Петропавлівка Куп‘янського району росіяни запустили дрон-камікадзе в цивільну автівку.

На той момент в авто перебували три пасажири. 38-річний цивільний водій та 50-річний цивільний чоловік загинули на місці. 48-річна дружина останнього з пораненнями доставлена в медичний заклад.

"Усі троє - робітники місцевої ферми. Поверталися по домівках після роботи", - написав Синєгубов.

Ситуація у Харківській області

Варто зазначити, що Харків та область постійно обстрілюють ворожі війська. До того ж тривають бої на Куп'янському напрямку.

Нагадаємо, 28 січня, спікер Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо заявив про те, що російські окупаційні війська не мають стратегічних успіхів на сході України. Але ворог намагається наступати, про це свідчить кількість знищеної техніки ворога.

Наприкінці січня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що на Куп'янському напрямку окупанти відновили інтенсивність наступальних дій. Бої точаться в районі населених пунктів Синьківка та Табаївка.

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