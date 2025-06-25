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РФ запустила декілька груп "Шахедів": де попереджають про загрозу ударів

Ілюстративне фото: РФ запустила декілька груп "Шахедів" 25 червня (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація ввечері середи, 25 червня, знову запустила по території України ударні безпілотники. Повітряну тривогу оголошено у низці областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Карту повітряних тривог та Повітряні сили.

За даними Повітряних сил, ворожі дрони було помічено ще близько 22:00. Росіяни запустили декілька груп у напрямку Сумської області. А вже о 22:30 стало відомо, що ударні дрони рухаються в напрямку Харківської області.

Нагадаємо, що жителів областей, де оголошено сигнал тривоги просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. В Україні заборонено знімати роботу ППО.

Де оголошено тривогу

Обстріли України з боку Росії

Вчора к Дніпрі пролунала серія вибухів. Повітряні сили зафіксували дві балістичні цілі в напрямку міста.

Як пізніше стало відомо, росіяни влучили по житловому сектору. До того ж був пошкоджений пасажирський поїзд "Одеса-Запоріжжя": вибухова хвиля розбила вікна вагона, але прямих влучань не було.

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