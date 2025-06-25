РФ запустила декілька груп "Шахедів": де попереджають про загрозу ударів

За даними Повітряних сил, ворожі дрони було помічено ще близько 22:00. Росіяни запустили декілька груп у напрямку Сумської області. А вже о 22:30 стало відомо, що ударні дрони рухаються в напрямку Харківської області.

Нагадаємо, що жителів областей, де оголошено сигнал тривоги просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. В Україні заборонено знімати роботу ППО.

Де оголошено тривогу