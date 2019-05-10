РФ заняла разные позиции в судах по делу украинских моряков, - адвокат 

Российская Федерация заняла две разные позиции в судах по делу захвата украинских моряков и кораблей. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов во время брифинга в Гамбурге, передает корреспондент РБК-Украина.

"Стратегия освобождения захваченных моряков предусматривает различные инстанции. Таким образом, в этом трибунале рассматриваются вопросы, которые могут приблизить вопрос освобождения моряков. Мы уже отмечаем, что позиция РФ диаметрально варьируется в зависимости от того, в каком органе ей приходится отвечать", - заявила Полозов.

По его словам, что в разных судах Россия заняла две противоположные позиции в отношении захвата украинских моряков. Поэтому можно уличить Российскую Федерацию на фальсификации.

"Здесь РФ заявляет, что трибунал не имеет юрисдикции поскольку имели место военные события, а внутри на российских судах по избранию меры пресечения они говорят, что нет никаких военнопленных и это была полицейская операция. Таким образом, не составляет труда подловить российские власти на фальсификациях и лжи, которую они озвучивают", - добавил он.

Адвокат Илья Новиков в свою очередь добавил, что позиция РФ на слушаниях трибунала ООН уже зафиксирована в бумаге, подписанной представителем российского МИДа.

"Россия подала в этот суд бумагу с подписью российского МИДа, где она настаивает на том, что имел место военный конфликт. Мы получим эту бумагу, она официальна", - добавил Новиков.

По его словам, адвокаты украинских моряков смогут использовать вторую позицию России во время российского суда над украинскими моряками по избранию им мер пресечения.

"Когда у вас две позиции, они обе проигрышные. Так работает суд. Международные суды не являются исключением", - добавил он.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 10 мая Международный морской трибунал по морскому праву завершил слушания по иску Украины о временных мерах в отношении РФ для освобождения захваченных украинских моряков и кораблей. Председатель заседания сообщил, что решение ожидается ориентировочно 25 мая.

Кроме того, заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль заявила, что вопрос освобождения захваченных РФ украинских моряков и возврат трех военно-морских судов является неотложным.