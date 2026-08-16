РФ заманює студентів з окупованих територій на війну: ЦПД розкрив нову схему Кремля

Як зазначили у ЦПД, російські пропагандистські ресурси активно поширюють історію про хлопця з Донецька, який нібито навчається у виші та водночас проходить службу за контрактом.

Особливу увагу в таких матеріалах приділяють тому, що для студентів начебто передбачений спеціальний формат контракту. Таким чином пропаганда намагається переконати інших молодих людей долучатися до російської армії.

Як Росія заманює молодь

У подібних історіях службу в армії РФ намагаються показати як можливість отримати гроші, статус та соціальні гарантії. При цьому реальні ризики участі у війні відсуваються на другий план.

У ЦПД наголошують, що таким способом російська пропаганда романтизує військову службу та формує у молоді хибне уявлення про участь у війні.

Кремль зацікавлений у залученні нових військовослужбовців на тлі значних втрат російської армії. Тому пропагандистська кампанія спрямована, зокрема, на молодих мешканців тимчасово окупованих територій.

"Кремль намагається не лише нав’язати мешканцям ТОТ російську ідентичність, а й використати це населення як ресурс для продовження війни", - підсумували в Центрі.