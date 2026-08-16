РФ заманює студентів з окупованих територій на війну: ЦПД розкрив нову схему Кремля

Кремль шукає нових бійців серед молоді з ТОТ, використовуючи пропаганду про гроші, статус і можливість продовжувати навчання під час служби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.
Як зазначили у ЦПД, російські пропагандистські ресурси активно поширюють історію про хлопця з Донецька, який нібито навчається у виші та водночас проходить службу за контрактом.
Особливу увагу в таких матеріалах приділяють тому, що для студентів начебто передбачений спеціальний формат контракту. Таким чином пропаганда намагається переконати інших молодих людей долучатися до російської армії.
У подібних історіях службу в армії РФ намагаються показати як можливість отримати гроші, статус та соціальні гарантії. При цьому реальні ризики участі у війні відсуваються на другий план.
У ЦПД наголошують, що таким способом російська пропаганда романтизує військову службу та формує у молоді хибне уявлення про участь у війні.
Кремль зацікавлений у залученні нових військовослужбовців на тлі значних втрат російської армії. Тому пропагандистська кампанія спрямована, зокрема, на молодих мешканців тимчасово окупованих територій.
"Кремль намагається не лише нав’язати мешканцям ТОТ російську ідентичність, а й використати це населення як ресурс для продовження війни", - підсумували в Центрі.
Нагадаємо, Росія намагається закріпити окупацію українських територій не лише військовими, а й адміністративними рішеннями.
ФСБ планує скасувати прикордонні зони на окремих ділянках Ростовської та Воронезької областей, що межують з окупованими територіями України.
У МЗС вважають, що таким чином Москва намагається стерти адміністративну межу та створити видимість остаточного "включення" захоплених українських земель до складу РФ.