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РФ залучає найманців з КНДР до чергування на блокпостах, - ЦНС

Четвер 05 грудня 2024 02:25
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РФ залучає найманців з КНДР до чергування на блокпостах, - ЦНС Фото: військові КНДР не приймають участь у бойових діях в Курській області, але виконують інші завдання (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Росія не залучає найманців з Південної Кореї безпосередньо до бойових дій в Курській області. Натомість країна-агресор тримає їх в другому ешелоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

За даними інформаційного ресурсу, солдат КНДР підпорядкували 11-й десантно-штурмовій бригаді. Станом на зараз їх залучають до несення чергування на спостережних пунктах та блокпостах. Крім того, вони охороняють районі зосередження ворожих військ.

"Проте залучення найманців до безпосередніх бойових дій наразі не відбувається", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС зазначили, що фактично залучення північнокорейських військових дало можливість Кремлю забрати більше росіян з позицій і кинути їх на передову.

Також в кінці публікації Центр національного спротиву закликав людей і надалі передавати будь-яку інформацію, яка може бути корисною для Сил оборони України, щоб успішно протидіяти ворогу.

Нагадаємо, вчора генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Росія передає КНДР ракетні та ядерні програми. В обмін на це Північна Корея відправляє РФ своїх солдатів.

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