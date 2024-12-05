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РФ привлекает наемников из КНДР к дежурству на блокпостах, - ЦНС

Четверг 05 декабря 2024 02:25
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РФ привлекает наемников из КНДР к дежурству на блокпостах, - ЦНС Фото: военные КНДР не участвуют в боевых действиях в Курской области, но выполняют другие задачи (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Россия не привлекает наемников из Южной Кореи напрямую к боевым действиям в Курской области. В то же время страна-агрессор держит их во втором эшелоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

По данным информационного ресурса, солдат КНДР подчинили 11-й десантно-штурмовой бригаде. На данный момент их привлекают к несению дежурства на наблюдательных пунктах и блокпостах. Кроме того, они охраняют район сосредоточения вражеских войск.

"Однако привлечение наемников к непосредственным боевым действиям пока не происходит", - говорится в сообщении.

В ЦНС отметили, что фактически привлечение северокорейских военных позволило Кремлю забрать больше россиян с позиций и бросить их на передовую.

Также в конце публикации Центр национального сопротивления призвал людей и дальше передавать любую информацию, которая может быть полезна для Сил обороны Украины, чтобы успешно противодействовать врагу.

Напомним, вчера генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия передает КНДР ракетные и ядерные программы. В обмен на это Северная Корея отправляет РФ своих солдат.

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