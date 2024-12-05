РФ привлекает наемников из КНДР к дежурству на блокпостах, - ЦНС

Россия не привлекает наемников из Южной Кореи напрямую к боевым действиям в Курской области. В то же время страна-агрессор держит их во втором эшелоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления ( ЦНС ).

По данным информационного ресурса, солдат КНДР подчинили 11-й десантно-штурмовой бригаде. На данный момент их привлекают к несению дежурства на наблюдательных пунктах и блокпостах. Кроме того, они охраняют район сосредоточения вражеских войск.

"Однако привлечение наемников к непосредственным боевым действиям пока не происходит", - говорится в сообщении.

В ЦНС отметили, что фактически привлечение северокорейских военных позволило Кремлю забрать больше россиян с позиций и бросить их на передовую.

Также в конце публикации Центр национального сопротивления призвал людей и дальше передавать любую информацию, которая может быть полезна для Сил обороны Украины, чтобы успешно противодействовать врагу.