UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

РФ почти закончила подготовку к наступлению на Донбассе, - Минобороны

Фото: РФ почти закончила подготовку к наступлению на Донбассе (facebook com mod mil rus)
Автор: Валерия Полищук

Россия почти закончила подготовку к наступательной операции на Донбассе. Боевые действия на территории Донецкой и Луганской областей могут начаться в ближайшее время.

Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

По его словам, оккупанты перешли к фазе завершения возобновления своих подразделений и перебрасывания их на территории Донецкой и Луганской областей.

"Мы прогнозируем, что активные боевые действия начнутся на этих территориях уже где-то в ближайшее время. В то же время украинская армия к этому готова", - заявил Мотузяник.

Он добавил, что в последнее время в Донецкой и Луганской областях вдоль линии разграничения количество российских войск значительно увеличилось и будет продолжать увеличиваться.

В Минобороны также сообщили, что возможное возобновление наступления России на Киев будет зависеть от боевых действий в Донецкой и Луганской областях

"На данный момент с территории Киевской и Черниговской областей российские подразделения были частично выбиты, частично они сами отошли, переброшены на территорию Беларуси, оттуда - на территорию России, и оттуда - на территорию Востока Украины. Вопрос возможного возобновления наступления противника на столицу будет зависеть от тех боевых действий, которые будут продолжаться в Донецкой и Луганской областях", - сказал спикер Минобороны.

Он отметил, что известно о нескольких батальонных тактических группах на территории Беларуси, осуществляющих демонстрационные действия.

Война в Украине продолжается уже 47 день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны УкраиныВойна России против УкраиныДонбасс