РФ майже закінчила підготовку до наступу на Донбасі, - Міноборони

За його словами, окупанти перейшли до фази завершення відновлення своїх підрозділів і перекидання їх на території Донецької та Луганської областей.

"Ми прогнозуємо, що активні бойові дії почнуться на цих територіях вже десь найближчим часом. Водночас українська армія до цього готова", - заявив Мотузяник.

Він додав, що останнім часом в Донецькій і Луганській областях уздовж лінії розмежування кількість російських військ значно збільшилася і буде продовжувати збільшуватися.

У Міноборони також повідомили, що можливе відновлення наступу Росії на Київ залежатиме від бойових дій у Донецькій і Луганській областях

"На цей час з території Київської та Чернігівської областей російські підрозділи були частково вибиті, частково вони самі відійшли, перекинуті на територію Білорусі, звідти - на територію Росії, і звідти - на територію Сходу України. Питання можливого відновлення наступу противника на столицю залежатиме від тих бойових дій, які триватимуть у Донецькій та Луганській областях", - сказав речник Міноборони.

Він зазначив, що відомо про декілька батальйонних тактичних груп на території Білорусі, які здійснюють демонстраційні дії.