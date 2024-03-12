В РФ захотіли "скасувати" передачу Криму Україні. В МЗС назвали це "панічною ініціативою"

Міністерство закордонних справ України назвало "панічною ініціативою" внесення до російської Держдуми законопроєкту про визнання "незаконним" рішення радянської влади у 1954 році передати Україні Крим. МЗС пояснює це тим, що в Москві чітко усвідомлюють неминучість деокупації півострова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС .

11 березня до Держдуми РФ внесли законопроєкт про визнання недійсною передачі Криму Українській РСР 1954 року, повідомляє Медуза.

Автори ініціативи – депутат від провладної "Єдиної Росії" Костянтин Затулін та сенатор Сергій Цеков. Затулін, за даними видання, за останні сім років щонайменше тричі пропонував визнати передачу Криму недійсною.

Автори законопроєкту вважають відповідне рішення "незаконним, невідповідним основоположним принципам правової держави та міжнародного права". Воно начебто прийняте "з порушенням конституцій РРФСР і СРСР", а також "без урахування волевиявлення російського народу".

Крім того, російські депутати таким чином хочуть "вибити ґрунт з-під пропаганди влади України, яка впроваджує тезу про окупацію Криму в 2014 році".

У МЗС України назвали це "нікчемною спробою російської диктатури легітимізувати власні грубі порушення міжнародного права".

Там зауважили, що агресор грубо порушив і продовжує порушувати власні ж зобов’язання, оскільки свого часу юридично, документально та недвозначно визнав кордони сучасної України як на двосторонньому, так і на багатосторонньому рівнях.

МЗС наголосило, що жодні подібні ініціативи не змінять визнання світовим співтовариством Криму українською територією.

"Зазначений законопроект Держдуми лише зайвий раз підтверджує, що цей факт, як і неминучість деокупації, чітко усвідомлюють і в Москві, тому й виникають такі панічні ініціативи", - йдеться у повідомленні.