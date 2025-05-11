РФ захопила частину "рідкісноземів" України: що саме опинилося в окупації

В основному рідкісноземельна група мінералів, яка є в Україні, сконцентрована на Приазов'ї, частково - на півночі і в центрі України.

У центральноукраїнській зоні є ціла низка родовищ - Азовське, Покровсько-Киреївське, Петрово-Гнутівське, Мазурівське. Деякі з них перебувають в окупації російських загарбників.

"Вони перспективні і містять цілу низку рідкісних елементів, рідкісноземельних в тому числі", - сказала доктор геологічних наук Олена Ремезова.

Вона додала, що також під окупацією Шевченківське літієве родовище. Але значна частина покладів літію залишається по центру України.

"Якщо тут будуть присутні американські інтереси, я думаю, що окупація швидко там зникне. Бо Штати цю вигоду не пропустять. Є різні цифри, за якими Китай контролює біля 60%, інколи вказують до 80% ринку світового ринку рідкісноземельних металів. Звісно, американцям це не подобається, і вони будуть шукати резерви для поповнення свого виробництва", - вважає Ремезова.

Чим унікальні ці родовища

Як пояснили в НАН, Східне Приазов’я має великі перспективи видобутку важливих металів. Тут розташовані два головні родовища: Мазурівське й Азовське. Останнє - єдине в Україні комплексне родовище цирконію та рідкісноземельних елементів.

Як зазначила Ремезови, Петрово-Гнутівське родовище - унікальне навіть за світовими мірками. Його руда містить багато паризиту - рідкісного мінералу з церієм, що майже не трапляється в інших країнах.