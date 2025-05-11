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РФ захопила частину "рідкісноземів" України: що саме опинилося в окупації

Фото: частина "рідкісноземів" України перебуває в окупації РФ (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова, Наталія Юрченко

Частина українських рідкісноземельних мінералів перебуває під окупацією Росії. Зокрема, росіяни захопили Шевченківське літієве родовище.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповіла доктор геологічних наук, завідувач відділу корисних копалин Інституту геологічних наук НАН України Олена Ремезова.

В основному рідкісноземельна група мінералів, яка є в Україні, сконцентрована на  Приазов'ї, частково - на півночі і в центрі України.

У центральноукраїнській зоні є ціла низка родовищ - Азовське, Покровсько-Киреївське, Петрово-Гнутівське, Мазурівське. Деякі з них перебувають в окупації російських загарбників.

"Вони перспективні і містять цілу низку рідкісних елементів, рідкісноземельних в тому числі", - сказала доктор геологічних наук Олена Ремезова.

Вона додала, що також під окупацією Шевченківське літієве родовище. Але значна частина покладів літію залишається по центру України.

"Якщо тут будуть присутні американські інтереси, я думаю, що окупація швидко там зникне. Бо Штати цю вигоду не пропустять. Є різні цифри, за якими Китай контролює біля 60%, інколи вказують до 80% ринку світового ринку рідкісноземельних металів. Звісно, американцям це не подобається, і вони будуть шукати резерви для поповнення свого виробництва", - вважає Ремезова.

Чим унікальні ці родовища

Як пояснили в НАН, Східне Приазов’я має великі перспективи видобутку важливих металів. Тут розташовані два головні родовища: Мазурівське й Азовське. Останнє - єдине в Україні комплексне родовище цирконію та рідкісноземельних елементів. 

Як зазначила Ремезови, Петрово-Гнутівське родовище - унікальне навіть за світовими мірками. Його руда містить багато паризиту - рідкісного мінералу з церієм, що майже не трапляється в інших країнах.

Угода України і США

Нагадаємо, у ніч на 1 травня Україна та США підписали важливу угоду про надра. Вже 8 травня Верховна Рада ратифікувала стратегічну угоду, яка відкриває шлях до створення спільного інвестиційного Фонду відбудови.

Угода між Україною та США охоплює партнерство у сфері критично важливих мінералів, а прибутки з них будуть направлятися у Фонд відбудови.

Спочатку сторони домовлялися про співпрацю щодо рідкісноземельних металів в Україні, але згодом умови розширили. Угода охоплює 57 видів українських мінералів. При цьому Україна зберігає повний контроль над родовищами, інфраструктурою та самими ресурсами - передача надр іноземним компаніям не передбачена.

Фонд інвестуватиме у видобуток, переробку корисних копалин, а також у розвиток відповідної інфраструктури. Протягом перших десяти років прибуток залишатиметься в Україні, а згодом можливий його поділ між партнерами. Американська військова допомога також враховуватиметься як внесок у спільний фонд.

Більше про те, що таке рідкісноземельні мінерали та чим ще багато України - читайте за посиланням.

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