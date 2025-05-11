РФ захватила часть "редкоземов" Украины: что именно оказалось в оккупации

Часть украинских редкоземельных минералов находится под оккупацией России. В частности, россияне захватили Шевченковское литиевое месторождение.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказала доктор геологических наук, заведующая отделом полезных ископаемых Института геологических наук НАН Украины Елена Ремезова.
В основном редкоземельная группа минералов, которая есть в Украине, сконцентрирована на Приазовье, частично - на севере и в центре Украины.
В центральноукраинской зоне есть целый ряд месторождений - Азовское, Покровско-Киреевское, Петрово-Гнутовское, Мазуровское. Некоторые из них находятся в оккупации российских захватчиков.
"Они перспективны и содержат целый ряд редких элементов, редкоземельных в том числе", - сказала доктор геологических наук Елена Ремезова.
Она добавила, что также под оккупацией Шевченковское литиевое месторождение. Но значительная часть залежей лития остается по центру Украины.
"Если здесь будут присутствовать американские интересы, я думаю, что оккупация быстро там исчезнет. Потому что Штаты эту выгоду не пропустят. Есть разные цифры, по которым Китай контролирует около 60%, иногда указывают до 80% рынка мирового рынка редкоземельных металлов. Конечно, американцам это не нравится, и они будут искать резервы для пополнения своего производства", - считает Ремезова.
Как пояснили в НАН, Восточное Приазовье имеет большие перспективы добычи важных металлов. Здесь расположены два главных месторождения: Мазуровское и Азовское. Последнее - единственное в Украине комплексное месторождение циркония и редкоземельных элементов.
Как отметила Ремезовы, Петрово-Гнутовское месторождение - уникальное даже по мировым меркам. Его руда содержит много паризита - редкого минерала с церием, который почти не встречается в других странах.
Напомним, в ночь на 1 мая Украина и США подписали важное соглашение о недрах. Уже 8 мая Верховная Рада ратифицировала стратегическое соглашение, которое открывает путь к созданию совместного инвестиционного Фонда восстановления.
Соглашение между Украиной и США охватывает партнерство в сфере критически важных минералов, а доходы с них будут направляться в Фонд восстановления.
Сначала стороны договаривались о сотрудничестве по редкоземельным металлам в Украине, но впоследствии условия расширили. Соглашение охватывает 57 видов украинских минералов. При этом Украина сохраняет полный контроль над месторождениями, инфраструктурой и самими ресурсами - передача недр иностранным компаниям не предусмотрена.
Фонд будет инвестировать в добычу, переработку полезных ископаемых, а также в развитие соответствующей инфраструктуры. В течение первых десяти лет прибыль будет оставаться в Украине, а затем возможно ее разделение между партнерами. Американская военная помощь также будет учитываться как вклад в общий фонд.
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