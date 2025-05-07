РФ загрожує різке зростання дефіциту бюджету: британська розвідка назвала причину

Як йдеться у зведенні, через погіршення цінових очікувань Міністерство фінансів РФ знизило прогнозовані доходи від нафти й газу на 25% - 10,94 трлн рублів до 8,32 трлн (з 135 млрд доларів до 103 млрд доларів).

Тим часом прогноз дефіциту бюджету на 2025 рік збільшився з 0,5% ВВП до 1,7% ВВП.

Попри це, Росія продовжує надавати пріоритет військовим витратам на шкоду економічній стійкості. РФ переглянула загальний прогноз витрат на 2025 рік на 830 млрд рублів (10,2 млрд доларів).

"Якщо ціни на нафту залишатимуться низькими, Росія майже напевно ще більше виснажить свої фінансові резерви для підтримки високих державних витрат", - зазначає британська розвідка.