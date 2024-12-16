У РФ заговорили про "перемогу" у 2025 році, обіцяють Путіну досягти цілей

Він розповів, що росіяни поставили собі за мету на 2025 рік захопити всю територію чотирьох українських областей - Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької.

"У 2025 році Москва планує досягти перемоги у війні в Україні та досягнення цілей, озвучених Путіним у червні", - заявив Бєлоусов.

Окрім цього він припустив імовірність "війни з НАТО" в найближчі десять років.

""Міноборони РФ має бути готовим до будь-якого розвитку обстановки, включно з можливим військовим конфліктом із НАТО в Європі в найближче десятиліття", - сказав він.

Що передувало

Варто нагадати, що нещодавно російська пропаганда почала поширювати фейки щодо того, що Росія нібито досягла цілей своєї "спеціальної військової операції" та перемогла Україну.

У Росії було проведено "семінар" для віце-губернаторів, який організувала адміністрація російського диктатора Путіна. На цьому "семінарі" обговорювалися питання, пов'язані з війною в Україні. Зокрема, там було проведено роботу з "образом перемоги" Росії, а також ставлення росіян до так званої "СВО".

На думку політичного експерта Тараса Загороднього, такі заяви росіян направлені в першу чергу на українську аудиторію для того, щоб відвернути увагу українців.

"Росіяни не можуть швидко зупинити свою військову машину, навіть якщо завтра зупинять війну. Путін не досягнув фактично нічого що того, що хотів. Україна залишається мілітаризованою злою державою, яка буде працювати над помстою Росії, буде працювати над розпадом Росії, тому що це питання нашого виживання. Цей процес буде", - розповів Загородній.