В РФ загорелся магистральный газопровод

Иллюстративное фото (new9.ru)

Магистральный газопровод Ямбург-Поволжье загорелся на Урале

В Свердловской области (Россия) произошла разгерметизация магистрального газопровода. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Сообщается, что вблизи населенного пункта Пелым произошла разгерметизация магистрального газопровода Ямбург - Поволжье. За разгерметизацией последовало возгорание. В настоящее время происходит факельное горение.

По предварительным данным, газопровод принадлежит ООО "Газпром Трансгаз Чайковский".

Отмечается, что инцидент не влияет на подачу газа потребителям, так как задействованы две резервные линии. Это уже пятая с начала 2019 года авария на магистральных объектах "Газпрома".

Напомним, ранее на юге Польши в городе Жарки произошла авария на газопроводе. Известно, что повреждение газопровода произошло во время ремонтных работ на дороге, что пролегает по соседству с газопроводом. Ради безопасности экстренные службы эвакуировали более 200 учащихся и преподавателей из соседней школы. Еще более 20 человек были эвакуированы из соседнего супермаркета.

В Иллинойсе (США) произошел взрыв на газопроводе, вследствие чего погибли, по меньшей мере, два человека.