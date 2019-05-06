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У РФ загорівся магістральний газопровід

Новини » Надзвичайні події    06.05.2019 - 21:27
У РФ загорівся магістральний газопровід
Ілюстративне фото (new9.ru)

Магістральний газопровід Ямбург-Поволжя загорівся на Уралі

У Свердловській області (Росія) сталася розгерметизація магістрального газопроводу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Повідомляється, що поблизу населеного пункту ПелИм сталася розгерметизація магістрального газопроводу Ямбург - Поволжя. За розгерметизацією було загоряння. В даний час відбувається факельне горіння.

За попередніми даними, газопровід належить ТОВ "Газпром Трансгаз Чайковський".

Наголошується, що інцидент не впливає на подачу газу споживачам, так як задіяні дві резервні лінії. Це вже п'ята з початку 2019 року аварія на об'єктах магістральних "Газпрому".

Нагадаємо, раніше на півдні Польщі в місті Жарки сталася аварія на газопроводі. Відомо, що пошкодження газопроводу сталося під час ремонтних робіт на дорозі, що пролягає по сусідству з газопроводом. Заради безпеки екстрені служби евакуювали понад 200 учнів і викладачів із сусідньої школи. Ще більше 20 чоловік були евакуйовані із сусіднього супермаркету.

В Іллінойсі (США) стався вибух на газопроводі, внаслідок чого загинули, щонайменше, дві людини.

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