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У РФ заарештували водія фури з української операції "Павутина"

Ілюстративне фото: у Росії заарештували водія фури, з якого СБУ запускала безпілотники (t.me/kobzevii)
Автор: Іван Носальський

У Росії суд заарештував 55-річного жителя Челябінська Михайла Рюміна. Він був водієм фури, з якої СБУ запускала дрони по російських аеродромах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медіазону".

Як пише видання, Іванівський обласний суд залишив чинним арешт Рюміна. Його обвинувачують за статтею про теракт, вчинений групою осіб. В апеляційній постанові також зазначено, що фігурант тривалий час працював водієм.

Колега Рюміна підтвердив "Медіазоні", що той є водієм фури, з якої Служба безпеки України запускала по російських аеродромах FPV-дрони.

За словами співрозмовника видання, Рюмін незадовго до української операції змінив місце роботи. Тоді він прийняв замовлення на доставку складових частин каркасних будинків із Челябінська в Іванівську область. Вантаж чоловік мав доставити на орендованій фурі.

Колега підозрюваного впевнений, що той не знав, що в модульних будиночках були заховані безпілотники.

"Я такі ж вагончики - ну, ми так називаємо модульні будівлі - возив майже вісім років по всій країні. Якби мені такий вагончик дали, я б його так само завантажив і так само б повіз. Там навіть усередину не потрапиш - у нас було все зашито. Ти ж не будеш стінки розбирати", - додав він.

Операція "Павутина"

Нагадаємо, 1 червня українські дрони атакували російські аеродроми. Головною метою стала ворожа стратегічна авіація.

Пізніше стало відомо, що дрони запускали безпосередньо з території РФ. Безпілотники сховали в модульних будиночках, які перевозили вантажівки.

Після операції в Генштабі ЗСУ повідомили, що внаслідок удару по російських аеродромах вдалося знищити або пошкодити 41 стратегічний літак росіян.

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