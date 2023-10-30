РФ, ймовірно, призначила нового командувача угрупуванням "Дніпро", - ISW

Що відомо про Теплінського

У травні 2015 року призначений на посаду начальника штабу територіальних військ у Південному військовому окрузі. За даними ГУР МОУ, станом на 2017 р., Михайло Теплинський здійснював безпосереднє керівництво російськими окупаційними військами на Сході України.

У червні 2022 року призначений командувачем Повітрянодесантних військ. В листопаді 2022 року, за даними британської розвідки, командував відведенням російських військ із західного берегу Дніпра. Отримав за це схвальні оцінки в Росії.

24 січня 2023 року британська розвідка повідомила, що Михайло Теплінський, ймовірно, був звільнений з посади одного з ключових командувачів російськими військами в Україні. Також залишалося неясним, чи Теплінський на той час досі очолював російські повітрянодесантні війська.

16 квітня 2023 року британська розвідка повідомила, що РФ повернула Теплінського до бойових дій в Україні. 9 липня 2023 року, через кілька тижнів після заколоту Пригожина, британське ЗМІ Daily Mail написало, що Теплинський очолив окупаційні сили в Україні після відсторонення від командування Валерія Герасимова, який зберіг посаду начальника Генштабу.



























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