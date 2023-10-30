РФ, вероятно, назначила нового командующего группировкой "Днепр", - ISW

Что известно о Теплинском

В мае 2015 года назначен на должность начальника штаба территориальных войск в Южном военном округе. По данным ГУР МОУ, по состоянию на 2017 г. Михаил Теплинский осуществлял непосредственное руководство российскими оккупационными войсками на Востоке Украины.

В июне 2022 года назначен командующим Воздушно-десантными войсками. В ноябре 2022 года, по данным британской разведки, командовал отводом российских войск с западного берега Днепра. Получил за это положительные оценки в России.

24 января 2023 года британская разведка сообщила, что Михаил Теплинский, вероятно, был уволен с должности одного из ключевых командующих российскими войсками в Украине. Также оставалось неясным, до сих пор ли Теплинский возглавлял российские воздушно-десантные войска.

16 апреля 2023 года британская разведка сообщила, что РФ вернула Теплинского в боевые действия в Украине. 9 июля 2023, через несколько недель после мятежа Пригожина, британское СМИ Daily Mail написало, что Теплинский возглавил оккупационные силы в Украине после отстранения от командования Валерия Герасимова, сохранившего должность начальника Генштаба.



























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