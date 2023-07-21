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РФ, ймовірно, намагається погіршити відносини між Україною та країнами ЄС, - ISW

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П'ятниця 21 липня 2023 05:29
РФ, ймовірно, намагається погіршити відносини між Україною та країнами ЄС, - ISW Фото: Росія намагається посилити розбіжності між Україною та країнами ЄС (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Росія, ймовірно, зривом "зернової угоди" та ударами по українських портах намагається погіршити взаємини України та країн ЄС, що пов'язано з активним пошуком альтернативних шляхів експорту зерна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Високопоставлені європейські чиновники заявили, що Європейський Союз прагне перевозити більше українського зерна автомобільним та залізничним транспортом, щоб компенсувати вихід Росії із угоди у Чорному морі.

П'ять країн Центральної Європи – Польща, Угорщина, Румунія, Словаччина та Болгарія – закликали ЄС продовжити заборону імпорту зерна з України як мінімум до кінця року. Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький також заявив, що Польща збереже свою заборону на експорт українського зерна з 15 вересня, навіть якщо ЄС не погодиться на це.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль засудив рішення Польщі про продовження заборони та додав, що це недружній та популістський крок, який серйозно вплине на глобальну продовольчу безпеку та економіку України. Експорт через Польщу та інші країни ЄС, які межують з Україною, раніше викликав опір місцевих фермерів після скасування квоти на експорт продуктів харчування з України.

Ключові висновки ISW:

  • Кремль, ймовірно, розглядає Чорноморську зернову ініціативу як один з небагатьох засобів впливу на Захід, що залишилися, і відмовився від угоди, щоб домогтися низки поступок.
  • ЗСУ продовжували контрнаступальні операції як мінімум на трьох дільницях фронту і, як повідомляється, 20 липня просунулися вперед.
  • Повідомляється, що ПВК "Вагнера" зазнала 80% втрат та 28% убитих під час бойових дій в Україні.
  • Російські війська продовжували обмежені наземні атаки на лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна, у районі Бахмута та на лінії Авдіївка – Донецьк.
  • Українські війська продовжували обмежені наступальні дії на схід від Куп'янська, в районі Кремінної, Бахмута та на лінії Авдіївка – Донецьк.
  • ЗСУ також продовжили наступальні операції в районі Вугледару.

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони РФ пригрозило, що будь-які країни, під прапорами яких судна направлять в українські порти,вважатимуться залученими до війни .

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