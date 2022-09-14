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РФ выставляет "заградительные отряды", чтобы военные не сбегали с войны, - разведка

Фото: РФ выставляет "заградительные отряды", чтобы военные не сбегали с войны (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Оккупационные власти устанавливают так называемые "заградительные отряды", чтобы российские военные не бежали с войны в Украине. Подразделения, которые захотят отступить, будут уничтожать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

Отмечается, что среди личного состава российских войск наблюдается нагнетание панических настроений и нежелание участвовать в войне из-за успешного контрнаступления украинских защитников.

Ситуация также усугубляется из-за несвоевременных и неполных выплат обещанного денежного обеспечения. Многие военнослужащие, единственной мотивацией которых было именно материальное содержание, ищут возможности либо вернуться в Россию, либо сдаться в плен.

Сообщается, что захватчики, отошедшие с Изюмского направления в Донецкую область, ожидают подвоза боекомплекта и топлива. При отступлении подразделения израсходовали или вынужденно бросили практически все свое вооружение и технику. Они жалуются, что обещанная помощь так и не поступила.

Кроме того, подразделения 20-й гвардейской общевойсковой армии России (в/ч 12721) при отступлении от Изюма и Балаклеи понесли большие потери. В некоторых ротах осталось около половины личного состава. Выжившие планируют двигаться в сторону границы РФ, чтобы вернуться домой.

Большое количество россиян сосредоточилось у российской границы в районе Белгородской области. Они не имеют связи с командованием, также у них нет поставок еды и боеприпасов.

"Чтобы остановить массовое бегство с поля боя, кремлевское командование усиливает использование "проверенных" советских методов "убеждения". Из перехваченных разговоров оккупантов стало известно об установлении тыла так называемых "заградительных отрядов", - отмечают в разведке.

В частности, командирам 4-й отдельной мотострелковой бригады 2 армейского корпуса поступило сообщение: "В тыльной полосе выставлен заградительный отряд. Все отступающие войска будут уничтожены. Приказ командующего номер 222. Довести до всех постов".

Напомним, россияне перебросили в Херсонскую область 1300 кадыровцев.

Отмечается, что они держатся достаточно далеко от зоны огневого действия украинских военных. Также сообщалось, что кадыровцев используют именно как "заградительные отряды".

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Главное управление разведки