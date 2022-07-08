РФ выпустила ракету по Одесской области: в Минобороны предупредили об изменении тактики оккупантов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку ОК "Юг".

"Около 10.00, со вражеского самолета Су-30, со стороны Черного моря, по Одесской области выпущена крылатая ракета типа Х-31", - говорится в сообщении.

По словам военных, она разорвалась над морем, направляясь к побережью.

"Вполне возможно изменение тактики врага по нанесению массовых осколочных поражений в местах больших скоплений людей в прибрежной зоне. Сейчас без жертв", - добавили в ОК "Юг".