ru ua
Сб, 08 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

РФ выполнит более 20 рейсов для переброски техники и десантников в Казахстан

Новина українською →
Россия, Суббота 08 января 2022 16:40
РФ выполнит более 20 рейсов для переброски техники и десантников в Казахстан Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Российские военные самолеты Ил-76 выполнят более 20 рейсов для переброски техники и десантников из Иваново в Казахстан. Перемещение подразделений так называемого "российского контингента миротворческих сил ОДКБ" проводится круглосуточно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

"Российские военные самолеты Ил-76 выполнят более 20 рейсов для переброски техники и десантников из Иваново в Казахстан", - пишет издание.

В частности, в Минобороны РФ отметили, что по прибытию российские военнослужащие приступят к выполнению задач.

"Переброска осуществляется с аэродрома "Северный". Согласно видео, предоставленным ведомством, в Казахстан перебрасываются также новые бронетранспортеры БТР-МД "Ракушка".

Напомним, ранее сообщалось что подразделения Ивановской дивизии ВДВ войдут в состав миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане.

"Созданная Минобороны России воздушная группировка из более чем 70 самолетов Ил-76 и пяти Ан-124, как уточняется, круглосуточно перебрасывает подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан", - пишет издание.

Такое решение было принято Советом коллективной безопасности ОДКБ 6 января. В частности, в Казахстан на ограниченный по времени период якобы для стабилизации и нормализации обстановки направлены "коллективные миротворческие силы организации". В их состав вошли подразделения вооруженных сил РФ, Беларуси, Армении, Таджикистана и Киргизии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Казахстан
NEWS
Экс-председатель КНБ Масимов задержан в Казахстане по подозрению в госизмене
Экс-председатель КНБ Масимов задержан в Казахстане по подозрению в госизмене
DAILY
Протесты, увольнение Назарбаева и российский десант. Вопросы и ответы о кризисе в Казахстане
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Протесты, увольнение Назарбаева и российский десант. Вопросы и ответы о кризисе в Казахстане