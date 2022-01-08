РФ виконає понад 20 рейсів для перекидання техніки і десантників в Казахстан

Російські військові літаки Іл-76 виконають понад 20 рейсів для перекидання техніки і десантників з Іваново в Казахстан. Переміщення підрозділів так званого "російського контингенту миротворчих сил ОДКБ" проводиться цілодобово.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Інтерфакс ".

"Перекидання здійснюється з аеродрому "Північний". Згідно з відео, наданим відомством, в Казахстан перекидаються також нові бронетранспортери БТР-МД "Ракушка".

Зокрема, в Міноборони РФ зазначили, що по прибуттю російські військовослужбовці приступлять до виконання завдань.

"Російські військові літаки Іл-76 виконають понад 20 рейсів для перекидання техніки і десантників з Іваново в Казахстан", - пише видання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося що підрозділи Іванівської дивізії ВДВ увійдуть до складу миротворчого контингенту ОДКБ в Казахстані.

"Створене Міноборони Росії повітряне угруповання з більш ніж 70 літаків Іл-76 і п'яти Ан-124, як уточнюється, цілодобово перекидає підрозділи російського контингенту миротворчих сил ОДКБ в Казахстан", - пише видання.

Таке рішення було прийнято Радою колективної безпеки ОДКБ 6 січня. Зокрема, в Казахстан на обмежений за часом період нібито для стабілізації і нормалізації обстановки спрямовані "колективні миротворчі сили організації". До їх складу увійшли підрозділи Збройних сил РФ, Білорусі, Вірменії, Таджикистану та Киргизії.