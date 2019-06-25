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РФ выдвинула своего кандидата на пост заместителя председателя ПАСЕ

Новости » Политика    25.06.2019 - 14:25
РФ выдвинула своего кандидата на пост заместителя председателя ПАСЕ
Фото: Леонид Слуцкий (duma gov ru)

Слуцкий является председателем комитета Госдумы в международных делах и находится под действием санкций ЕС

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) сегодня намерена проголосовать по кандидатуре заместителя главы российской делегации Леонида Слуцкого, которого выдвигают кандидатом на пост заместителя председателя ПАСЕ. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Слуцкий является председателем комитета Госдумы в международных делах и находится под действием санкций ЕС. Тайное голосование состоится во второй половине дня, результаты должны быть объявлены утром 26 июня.

Напомним, после возвращения полномочий делегации Российской Федерации в ПАСЕ украинская делегация приостановила свое участие в этой организации.

Также ситуацию с ПАСЕ прокомментировал президент Владимир Зеленский. Он разочарован таким решением ассамблеи и, в частности, странами, которые проголосовали "за". По его словам, на прошлой неделе он обсуждал этот вопрос с лидером Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Ангелой Меркель. Однако, они приняли другое решение.

РБК-Украина писало ранее, что резолюцию о возвращении РФ в ПАСЕ поддержали ряд стран. В частности, в полном составе поддержали делегации из Франции, Турции, Азербайджана, Испании, Италии, Норвегии, Австрии, Словакии, Португалии, Сербии. За такое решение проголосовали 118 членов ПАСЕ, против были 62, 10 воздержались.

 

Украина приостанавливает участие в работе ПАСЕ Зеленский отреагировал на решение ПАСЕ по России
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