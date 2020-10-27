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В РФ вводят всеобщий масочный режим

Россия, Вторник 27 октября 2020 11:23
В РФ вводят всеобщий масочный режим
Фото: люди в масках (freepik)
Автор: РБК-Украина

В России вводят всеобщий масочный режим. Такое решение принял Роспотребнадзор для снижения рисков COVID-19 в стране.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно ему, россияне обязаны носить маски в местах массового пребывания людей (пространство, где могут сразу находиться более 50 человек), общественном транспорте, на парковках и в лифтах.

Ведомство также обязало российские регионы проводить не менее 150 исследований на коронавирусную инфекцию на 100 тысяч населения.

Постановление Роспотребнадзора об усилении мер борьбы с COVID-19 вступит в силу со среды, 28 октября.

Согласно последним данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19, в России выявлено 1 531 224 случая коронавируса. С начала пандемии зафиксировано 26 269 летальных исходов, а выздоровели 1 146 096 пациентов.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины не намерено закупать или получать российские вакцины от коронавируса. Сейчас никаких переговоров по этому поводу не ведется.

Как писало РБК-Украина, ранее президент России Владимир Путин допустил возможность поставок вакцины от коронавируса в Украину, если украинское правительство захочет вести переговоры.

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