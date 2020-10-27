ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У РФ вводять загальний масковий режим

Росія, Вівторок 27 жовтня 2020 11:23
У РФ вводять загальний масковий режим
Фото: люди в масках (freepik)
Автор: РБК-Україна

У Росії вводять загальний масковий режим. Таке рішення прийняв Росспоживнагляд для зниження ризиків COVID-19 в країні.

Відповідний документ опублікований на офіційному інтернет-порталі правової інформації.

Згідно з ним, росіяни зобов'язані носити маски в місцях масового перебування людей (простір, де можуть одночасно перебувати понад 50 осіб), громадському транспорті, на парковках і в ліфтах.

Відомство також зобов'язало російські регіони проводити не менше 150 досліджень на коронавірусну інфекцію на 100 тисяч населення.

Постанова Росспоживнагляду про посилення заходів боротьби з COVID-19 набере чинності з середи, 28 жовтня.

Згідно з останніми даними оперативного штабу з моніторингу ситуації з COVID-19, в Росії виявлено 1 531 224 випадки коронавірусу. З початку пандемії зафіксовано 26 269 смертей, а одужали 1 146 096 пацієнтів.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України не має наміру закуповувати або отримувати російські вакцини від коронавірусу. Зараз ніяких переговорів з цього приводу не ведеться.

Як писало РБК-Україна, раніше президент Росії Володимир Путін допустив можливість поставок вакцини від коронавірусу в Україну, якщо український уряд захоче вести переговори.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі Російська ФедераціяРоспотребнадзормаска

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся