У РФ вводять загальний масковий режим

Фото: люди в масках (freepik)

У Росії вводять загальний масковий режим. Таке рішення прийняв Росспоживнагляд для зниження ризиків COVID-19 в країні.

Відповідний документ опублікований на офіційному інтернет-порталі правової інформації.

Згідно з ним, росіяни зобов'язані носити маски в місцях масового перебування людей (простір, де можуть одночасно перебувати понад 50 осіб), громадському транспорті, на парковках і в ліфтах.

Відомство також зобов'язало російські регіони проводити не менше 150 досліджень на коронавірусну інфекцію на 100 тисяч населення.

Постанова Росспоживнагляду про посилення заходів боротьби з COVID-19 набере чинності з середи, 28 жовтня.

Згідно з останніми даними оперативного штабу з моніторингу ситуації з COVID-19, в Росії виявлено 1 531 224 випадки коронавірусу. З початку пандемії зафіксовано 26 269 смертей, а одужали 1 146 096 пацієнтів.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України не має наміру закуповувати або отримувати російські вакцини від коронавірусу. Зараз ніяких переговорів з цього приводу не ведеться.

Як писало РБК-Україна, раніше президент Росії Володимир Путін допустив можливість поставок вакцини від коронавірусу в Україну, якщо український уряд захоче вести переговори.