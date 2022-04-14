UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

РФ ввела санкции против 398 конгрессменов США

Фото: здание МИД РФ (twitter.com/MID_RF)
Автор: Владимир Костырин

В министерстве иностранных дел РФ заявили о введении "ответных" санкций в отношении членов палаты представителей Конгресса США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу российского МИД.

"В порядке реакции на очередную "волну" антироссийских санкций, введенных Администрацией Дж.Байдена 24 марта с.г. против 328 депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, что с учетом прежде внесенных в "черный список" российских парламентариев составляет практически весь ее состав, вводятся "зеркальные" санкционные ограничения в отношении 398 членов Палаты представителей Конгресса США", - говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что американских конгрессменов внесли "в российский "стоп-лист" на постоянной основе" Им, как и другим подсанкционным законодателям США, запретили въезд на территорию РФ.

При этом в российском МИД "с учетом постоянно вводимых санкций США" анонсировали расширение числа лиц, в отношении которых будут вноситься "контрмеры".

Все подробности российской полномасштабной военной агрессии против Украины, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД РФСанкцииСанкции против России