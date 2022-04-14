РФ ввела санкции против 398 конгрессменов США

В министерстве иностранных дел РФ заявили о введении "ответных" санкций в отношении членов палаты представителей Конгресса США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу российского МИД.

"В порядке реакции на очередную "волну" антироссийских санкций, введенных Администрацией Дж.Байдена 24 марта с.г. против 328 депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, что с учетом прежде внесенных в "черный список" российских парламентариев составляет практически весь ее состав, вводятся "зеркальные" санкционные ограничения в отношении 398 членов Палаты представителей Конгресса США", - говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что американских конгрессменов внесли "в российский "стоп-лист" на постоянной основе" Им, как и другим подсанкционным законодателям США, запретили въезд на территорию РФ.

При этом в российском МИД "с учетом постоянно вводимых санкций США" анонсировали расширение числа лиц, в отношении которых будут вноситься "контрмеры".