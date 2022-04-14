РФ ввела санкції проти 398 конгресменів США

У міністерстві закордонних справ РФ заявили про введення санкцій "у відповідь" щодо членів палати представників конгресу США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу російського МЗС.
"У порядку реакції на чергову "хвилю" антиросійських санкцій, введених адміністрацією Дж.Байдена 24 березня ц.р. проти 328 депутатів Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації, що з урахуванням раніше внесених до "чорного списку" російських парламентаріїв становить практично весь її склад, вводяться "дзеркальні" санкційні обмеження щодо 398 членів Палати представників Конгресу США", - йдеться в заяві відомства.
Відзначається, що американських конгресменів внесли "у російський "стоп-лист" на постійній основі" їм, як і іншим підсанкційним законодавцям США, заборонили в'їзд на територію РФ.
При цьому в російському МЗС "з урахуванням санкцій, що постійно вводяться США" анонсували розширення числа осіб, щодо яких застосовуватимуться "контрзаходи".
Всі подробиці російської повномасштабної військової агресії проти України, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.