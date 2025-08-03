РФ втратила понад 900 солдатів і десятки артсистем: Генштаб оновив дані

За минулу добу, з 2 на 3 серпня, росіяни втратили у боях проти України ще 920 солдатів. Також ЗСУ знищили 43 артсистеми та 135 одиниць автотехніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 3 серпня 2025 року орієнтовно становлять:
Нагадаємо, що станом на вечір, 2 серпня, на фронті було зафіксовано 104 бойових зіткнень. Ворог здійснив атаки на 12 напрямках, але найбільше боїв було на Покровському напрямку.
Зокрема, там ворог 28 разів намагався прорвати оборону ЗСУ в районах населених пунктів Полтавка, Попів Яр, Володимирівка, Заповідне, Миролюбівка, Новоекономічне, Сухецьке, Родинське, Лісівка, Новопавлівка, Покровськ, Звіряче, Вдале, Зелений Кут, Новоукраїнка.