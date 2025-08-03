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РФ втратила понад 900 солдатів і десятки артсистем: Генштаб оновив дані

Фото: українські військові продовжують завдавати втрат противнику (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

За минулу добу, з 2 на 3 серпня, росіяни втратили у боях проти України ще 920 солдатів. Також ЗСУ знищили 43 артсистеми та 135 одиниць автотехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 3 серпня 2025 року орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 056 130 (+920) осіб поранено/ліквідовано;
  • танків - 11 068 од.;
  • бойових броньованих машин - 23 071 (+2) од.;
  • артилерійських систем - 31 025 (+43) од.;
  • РСЗВ - 1452 од.;
  • засоби ППО - 1203 од.;
  • літаків - 421 од.;
  • гелікоптерів - 340 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 49 374 (+178) од.;
  • крилатих ракет - 3552 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 57 159 (+135) од.;
  • спеціальної техніки - 3935 од.

Ситуація на фронтах

Нагадаємо, що станом на вечір, 2 серпня, на фронті було зафіксовано 104 бойових зіткнень. Ворог здійснив атаки на 12 напрямках, але найбільше боїв було на Покровському напрямку.

Зокрема, там ворог 28 разів намагався прорвати оборону ЗСУ в районах населених пунктів Полтавка, Попів Яр, Володимирівка, Заповідне, Миролюбівка, Новоекономічне, Сухецьке, Родинське, Лісівка, Новопавлівка, Покровськ, Звіряче, Вдале, Зелений Кут, Новоукраїнка.

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