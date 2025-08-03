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РФ потеряла более 900 солдат и десятки артсистем: Генштаб обновил данные

Фото: украинские военные продолжают наносить потери противнику (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

За минувшие сутки, со 2 на 3 августа, россияне потеряли в боях против Украины еще 920 солдат. Также ВСУ уничтожили 43 артсистемы и 135 единиц автотехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 3 августа 2025 года ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 056 130 (+920) человек ранены/ликвидированы;
  • танков - 11 068 ед;
  • боевых бронированных машин - 23 071 (+2) ед;
  • артиллерийских систем - 31 025 (+43) ед;
  • РСЗО - 1452 ед;
  • средства ПВО - 1203 ед;
  • самолетов - 421 ед;
  • вертолетов - 340 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 49 374 (+178) ед;
  • крылатых ракет - 3552 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 57 159 (+135) ед;
  • специальной техники - 3935 ед.

Ситуация на фронтах

Напомним, что по состоянию на вечер, 2 августа, на фронте было зафиксировано 104 боевых столкновений. Враг совершил атаки на 12 направлениях, но больше все боев было на Покровском направлении.

В частности, там враг 28 раз пытался прорвать оборону ВСУ в районах населенных пунктов Полтавка, Попов Яр, Владимировка, Заповедное, Миролюбовка, Новоэкономичное, Сухецкое, Родинское, Лисовка, Новопавловка, Покровск, Зверево, Удачное, Зеленый Кут, Новоукраинка.

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