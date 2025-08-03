РФ потеряла более 900 солдат и десятки артсистем: Генштаб обновил данные

Ситуация на фронтах

Напомним, что по состоянию на вечер, 2 августа, на фронте было зафиксировано 104 боевых столкновений. Враг совершил атаки на 12 направлениях, но больше все боев было на Покровском направлении.

В частности, там враг 28 раз пытался прорвать оборону ВСУ в районах населенных пунктов Полтавка, Попов Яр, Владимировка, Заповедное, Миролюбовка, Новоэкономичное, Сухецкое, Родинское, Лисовка, Новопавловка, Покровск, Зверево, Удачное, Зеленый Кут, Новоукраинка.