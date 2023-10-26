РФ втратила понад 5 тисяч окупантів від початку наступу на Авдіївку, - ЗСУ

Від початку наступу окупантів на Авдіївку втрати армії РФ на сході перевищили 5 тисяч військових убитими та пораненими. Також загарбники втратили близько 400 одиниць бронетехніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Сил оборони Таврійського напрямку Олександра Штупуна в ефірі телемарафону.
За його словами, ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, активно застосовуючи там авіацію. З півдня Авдіївки противник намагався кинути вперед механізовані колони, але зазнав відчутних втрат.
Загалом на Таврійському напрямку минулої доби війська РФ завдали 16 авіаударів, більшість з яких - у Донецькій області.
Штупун додав, що поблизу Авдіївки ворог, як і раніше, кидає в наступ здебільшого піхоту, однак останнім часом фіксуються і механізовані колони, які українські воїни успішно знищили.
Речник також зазначив, що РФ перекидає свої підрозділи з інших напрямків.
Загалом, за його словами, з 10 жовтня, від початку активних наступальних дій ворога поблизу Авдіївки, на Авдіївському та Мар’їнському напрямках росіяни втратили приблизно понад 5 тисяч особового складу вбитими та пораненими, а також до 400 одиниць бронетехніки.
Нагадаємо, росіяни суттєво активізували наступ на Авдіївку Донецької області. Противник активно обстрілює місто та сусідні населені пункти. Як раніше зазначав начальник Авдіївської МВА, цей наступ - наймасштабніший з 2014 року.
Зазначимо, що загарбники й досі продовжують масовані обстріли Авдіївки та позицій ЗСУ. При цьому для штурмів вони використовують переважно піхоту, а не техніку. Втім наші військові відбивають ворожі атаки.
Більше про те, чи стане Авдіївка другим Бахмутом та чому росіяни активізували наступу саме зараз - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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