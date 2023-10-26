РФ втратила понад 5 тисяч окупантів від початку наступу на Авдіївку, - ЗСУ

За його словами, ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, активно застосовуючи там авіацію. З півдня Авдіївки противник намагався кинути вперед механізовані колони, але зазнав відчутних втрат.

Загалом на Таврійському напрямку минулої доби війська РФ завдали 16 авіаударів, більшість з яких - у Донецькій області.

Штупун додав, що поблизу Авдіївки ворог, як і раніше, кидає в наступ здебільшого піхоту, однак останнім часом фіксуються і механізовані колони, які українські воїни успішно знищили.

Речник також зазначив, що РФ перекидає свої підрозділи з інших напрямків.

Загалом, за його словами, з 10 жовтня, від початку активних наступальних дій ворога поблизу Авдіївки, на Авдіївському та Мар’їнському напрямках росіяни втратили приблизно понад 5 тисяч особового складу вбитими та пораненими, а також до 400 одиниць бронетехніки.

Наступ РФ на Авдіївку

Нагадаємо, росіяни суттєво активізували наступ на Авдіївку Донецької області. Противник активно обстрілює місто та сусідні населені пункти. Як раніше зазначав начальник Авдіївської МВА, цей наступ - наймасштабніший з 2014 року.

Зазначимо, що загарбники й досі продовжують масовані обстріли Авдіївки та позицій ЗСУ. При цьому для штурмів вони використовують переважно піхоту, а не техніку. Втім наші військові відбивають ворожі атаки.

Більше про те, чи стане Авдіївка другим Бахмутом та чому росіяни активізували наступу саме зараз - читайте у матеріалі РБК-Україна.